Точно знала, что хочу жить и учиться в России – начальник отдела по работе с иностранными студентами ПсковГУ

18:08, 08 апреля 2025, ПАИ

Начальник отдела по работе с иностранными обучающимися в управлении международной деятельности ПсковГУ Анастасия Николаева впервые оказалась в Пскове в 2017 году: из Ташкента девушка приехала поступать в университет, о котором узнала в Русском культурном центре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«В основном все наши родственники живут в России. После Великой Отечественной войны многие переехали в Узбекистан, а в 1990-х годах начался активный процесс возвращения на родную землю. Передо мной не стояло вопроса, куда я буду поступать: я точно знала, что в вуз буду поступать в России и в дальнейшем получу гражданство. В Русском культурном центре города Ташкента было несколько популярных российских вузов, в которые активно поступали ребята. Один из них – Псковский государственный университет. Мой выбор был обусловлен хорошими отзывами о профессорско-преподавательском составе, в том числе об историческом факультете, ребят, которые уже учились в университете. Поэтому я и пошла туда учиться», – объяснила Анастасия Николаева.

В 2021 году она окончила бакалавриат по направлению «педагогическое образование» (профиль «историческое образование»), а в 2023 году – магистратуру. Студенческие годы запомнились девушке интересными лекциями преподавателей, которые вдохновляли учиться и узнавать новое, университетской дружбой, отметили в вузе.

Сотрудница ПсковГУ рассказала, что активно участвовала в общественной жизни университета и сначала была старостой, а затем заместителем председателя студенческого совета в общежитии. Она отметила, что в 2021 году, когда понадобились работники для управления комплексной безопасности университета, ей предложили эту работу. В дальнейшем она перешла в управление международной деятельности.

По мнению Анастасии Николаевой, работа со студентами всегда вызывает интерес. Управление международной деятельности способствует адаптации иностранных студентов к социально-культурным особенностям жизни в России, а также помогает им оформлять все необходимые документы для законного пребывания в стране и многое другое.

«В вузе проходит много мероприятий для иностранных студентов в рамках соглашения с центром содействия переселению «Соотечественник» совместно с проектом Союза пенсионеров России по Псковской области «Вектор дружбы», поддержанным Фондом президентских грантов и правительством Псковской области. Адаптационных мероприятий очень много. Ребята, которые приезжают из других стран, заинтересованы в том, чтобы включаться в русскоязычную среду», – рассказала сотрудница ПсковГУ.

В свободное время Анастасия Николаева любит гулять по Пскову, ведёт здоровый образ жизни. Свои профессиональные планы связывает именно с Россией.