Более 14 тысяч детей отдохнут в лагерях Псковской области

17:47, 08 апреля 2025, ПАИ

Более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Заседание комиссии по вопросам организации отдыха детей прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Летний сезон в лагерях стартует 27 мая, а в загородных – 30 мая. В этом году планируется провести работу над улучшением качества услуг.

Директор областного центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова сообщила, что к приёму детей готовится 159 оздоровительных учреждений. Из них 140 – это лагеря с дневным пребыванием. На мероприятия по подготовке лагерей будет направлено более 30 миллионов рублей.

На территории региона состоится 20 профильных смен как в загородных, так и в лагерях дневного пребывания. Это «Орлята России», «Время Героев», «Юнармеец», «Движение первых», «Юный инспектор дорожного движения». Вместе с этим на конкурсной основе в «Артек», «Орлёнок» и «Смена» поедут более 100 псковских ребят.

Для некоторых категорий предусмотрены льготы при оформлении путёвок. Это дети участников СВО и ветеранов боевых действий, многодетные семьи, дети, находящиеся, в трудной жизненной ситуации, а также дети работающих граждан и другие. На эти цели выделено 118 миллионов рублей.