Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 14 тысяч детей отдохнут в лагерях Псковской области

Более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заседание комиссии по вопросам организации отдыха детей прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Летний сезон в лагерях стартует 27 мая, а в загородных – 30 мая. В этом году планируется провести работу над улучшением качества услуг.

Директор областного центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова сообщила, что к приёму детей готовится 159 оздоровительных учреждений. Из них 140 – это лагеря с дневным пребыванием. На мероприятия по подготовке лагерей будет направлено более 30 миллионов рублей.

На территории региона состоится 20 профильных смен как в загородных, так и в лагерях дневного пребывания. Это «Орлята России», «Время Героев», «Юнармеец», «Движение первых», «Юный инспектор дорожного движения». Вместе с этим на конкурсной основе в «Артек», «Орлёнок» и «Смена» поедут более 100 псковских ребят.

Для некоторых категорий предусмотрены льготы при оформлении путёвок. Это дети участников СВО и ветеранов боевых действий, многодетные семьи, дети, находящиеся, в трудной жизненной ситуации, а также дети работающих граждан и другие. На эти цели выделено 118 миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 апреля 2025

Точно знала, что хочу жить и учиться в России – начальник отдела по работе с иностранными студентами ПсковГУ
08 апреля 2025

Более 50 кошек держат взаперти в грязной квартире Пскова
08 апреля 2025

Более 14 тысяч детей отдохнут в лагерях Псковской области
08 апреля 2025

«Титан-Полимер» представил свою продукцию на выставке промышленности Псковской области
08 апреля 2025

Промышленный туризм в России демонстрирует значительный рост спроса – эксперт
08 апреля 2025

Работы для посадки голубики ведутся в Псковской области
08 апреля 2025

Уже в пяти районах Псковской области установлен особый противопожарный режим
08 апреля 2025

Принимать самолёты даже в плохую погоду сможет аэропорт Пскова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...