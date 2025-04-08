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Общество

Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку

Очередное занятие Стругокрасненского филиала АНО «Дружина» прошло сегодня, 8 апреля, пишет районная газета «Струги».

Фото здесь и далее: газета «Струги»

Началось занятие с разговора о геополитической обстановке и обстановке в зоне СВО. Об этом рассказал руководитель отряда Дмитрий Дементьев.

  • Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
    Фото: газета «Струги»
  • Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
    Фото: газета «Струги»
  • Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
    Фото: газета «Струги»
  • Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
    Фото: газета «Струги»

Затем собравшиеся вспомнили и поговорили о способах и средствах борьбы с беспилотниками. Также прошла огневая подготовка: каждый из прибывших на учения выполнил разборку и сборку автомата.

Руководитель отделения остался доволен работой коллег. Все чётко выполняли задания, показывая свои навыки и умения, отметили в газете.

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