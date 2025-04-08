Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку

19:56, 08 апреля 2025, ПАИ

Очередное занятие Стругокрасненского филиала АНО «Дружина» прошло сегодня, 8 апреля, пишет районная газета «Струги».

Началось занятие с разговора о геополитической обстановке и обстановке в зоне СВО. Об этом рассказал руководитель отряда Дмитрий Дементьев.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»







Затем собравшиеся вспомнили и поговорили о способах и средствах борьбы с беспилотниками. Также прошла огневая подготовка: каждый из прибывших на учения выполнил разборку и сборку автомата.

Руководитель отделения остался доволен работой коллег. Все чётко выполняли задания, показывая свои навыки и умения, отметили в газете.