Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
Очередное занятие Стругокрасненского филиала АНО «Дружина» прошло сегодня, 8 апреля, пишет районная газета «Струги».
Началось занятие с разговора о геополитической обстановке и обстановке в зоне СВО. Об этом рассказал руководитель отряда Дмитрий Дементьев.
Затем собравшиеся вспомнили и поговорили о способах и средствах борьбы с беспилотниками. Также прошла огневая подготовка: каждый из прибывших на учения выполнил разборку и сборку автомата.
Руководитель отделения остался доволен работой коллег. Все чётко выполняли задания, показывая свои навыки и умения, отметили в газете.
Соглашения подписали УФСИН и омбудсмены по правам человека и защите прав предпринимателей в Псковской области