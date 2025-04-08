Первые два вылета совершил экипаж противопожарного центра для ликвидации лесных пожаров в Псковской области

21:19, 08 апреля 2025, ПАИ

С начала года в Псковской области зафиксировано 311 палов травы, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Губернатор Псковской области призвал жителей региона беречь природу и не допускать возникновения пожаров.

«Оперативно выявлять пожары помогает авиапатрулирование, которое проводит противопожарный лесной центр под руководством комитета по природным ресурсам. Вчера состоялся первый такой вылет – в результате удалось обнаружить и ликвидировать два лесных пожара в Невельском и Себежском лесничествах, остановить две угрозы перехода огня на земли лесного фонда», – отметил Михаил Ведерников.

Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений пока удалось избежать серьёзного материального ущерба, подчеркнул глава региона.

«Давайте вместе беречь нашу природу и не допускать гибели растений и животных в огне», – заключил губернатор.

Напомним, с 1 апреля в Псковской области установлено начало пожароопасного сезона. По факту нарушения требований пожарной безопасности уже возбуждено 49 административных дел, 27 лиц получили штрафы.

Ранее сообщалось, что уже в пяти районах Псковской области установлен особый противопожарный режим.