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Общество

Михаил Ведерников: Псковская практика объединения районных газет служит примером для других регионов

Шесть лет назад, 8 апреля, первые 12 районных газет вошли в состав государственного медиахолдинга. Почему это решение было эффективным, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Спустя годы мы понимаем, насколько своевременным и верным был этот шаг. Вместе районкам удалось пережить ковид с остановкой печати и распространением бумажных экземпляров, внедрить систему рекламных токинов в пабликах, сохранить высокий уровень изданий – об этом нам говорят федеральные эксперты. И самое главное – сберечь всё до одной газеты, невзирая на кадровые сложности на местах», – сказал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что практика организации деятельности муниципальных газет в Псковской области служит примером для других регионов.

Отметим, сегодня все 24 издания выпускает правительственный холдинг, но в состав учредителей по-прежнему входят муниципалитеты. Объединившись, районные газеты получили возможность печататься в цвете, выигрывать федеральные гранты и оставаться важным источником информации на местах.

«Благодарю муниципальных депутатов за решение, которое так непросто давалось шесть лет назад. Желаю редакциям дальнейших успехов, а читателям – больше хороших новостей!» – подытожил глава региона.

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