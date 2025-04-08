Более ста детей отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы во Дворе Постникова в Пскове
Более 100 детей отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы во Дворе Постникова. В музее побывали ребята из Пскова и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из Печор, рассказал корреспондент телеканала «Первый Псковский».
Для ребят провели экскурсию по новой выставке, которая посвящена патриарху Московскому и всея Руси Тихону.
«И в такой светлый праздник Благовещения мы хотели сделать приятное, что-то интересное для наших детей. Сегодня здесь было много псковских школьников. И сейчас мы принимаем совершенно особенную группу. Это детишки из Печор, которые остались без попечения родителей. И этим детям хочется дать больше тепла, больше внимания», – сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Ребята увидели подлинные документы и вещи, связанные с одним из величайших людей эпохи. После экскурсионной части гостей ждал мастер-класс по изготовлению птицы из фетра. Сувенир, сделанный своими руками, каждый смог забрать с собой.
Не обошлось и без угощения. В музее школьникам подарили жаворонков из теста как символ обновления и прихода весны.
Реставраторы воссоздали утраченные северный и южный приделы церкви Николы со Усохи в Пскове
Гостем международного книжного форума «Русский Запад» станет известный детский писатель Юрий Кузнецов
Михаил Ведерников: Псковская практика объединения районных газет служит примером для других регионов
Первые два вылета совершил экипаж противопожарного центра для ликвидации лесных пожаров в Псковской области
Эксперт по промышленному туризму Ольга Шандуренко стала гостьей программы «Оглавление». Главное