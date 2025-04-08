Более ста детей отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы во Дворе Постникова в Пскове

23:36, 08 апреля 2025, ПАИ

Более 100 детей отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы во Дворе Постникова. В музее побывали ребята из Пскова и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из Печор, рассказал корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Для ребят провели экскурсию по новой выставке, которая посвящена патриарху Московскому и всея Руси Тихону.

«И в такой светлый праздник Благовещения мы хотели сделать приятное, что-то интересное для наших детей. Сегодня здесь было много псковских школьников. И сейчас мы принимаем совершенно особенную группу. Это детишки из Печор, которые остались без попечения родителей. И этим детям хочется дать больше тепла, больше внимания», – сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ребята увидели подлинные документы и вещи, связанные с одним из величайших людей эпохи. После экскурсионной части гостей ждал мастер-класс по изготовлению птицы из фетра. Сувенир, сделанный своими руками, каждый смог забрать с собой.

Не обошлось и без угощения. В музее школьникам подарили жаворонков из теста как символ обновления и прихода весны.