Матрёнин день наступил по народному календарю

07:10, 09 апреля 2025, ПАИ

Матрона Солунская, память которой отмечается 9 апреля, жила в Салониках в III–IV веках и была рабыней иудейки по имени Павтила, сообщает calend.ru. Хозяйка пыталась заставить её отказаться от христианства, но Матрона не хотела отказываться от своей веры и тайком посещала церковь. Когда Павтила узнала об этом, она приказала избить Матрону палками, а затем оставила её умирать в одной из комнат своего дома. Тело святой мученицы, по указанию хозяйки, сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы не продлилась долго – на том же месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.

Русский народ дал Матроне два прозвища. Одно из них – Настовица – связано с тем, что весной после сильных оттепелей поверхность снега покрывается твёрдым настом. Также настовицами называли чибисов, которые возвращались домой из тёплых краёв к дню Матроны.

В это время хозяйки в последний раз занимались отбеливанием холстов, раскладывая их на снежном насте. Все женщины, особенно ткачихи, обращались к святой Матрёне за благословением на свою работу, так как она считалась покровительницей хозяек.

У Матрёны также просили хорошего урожая репы – одного из основных продуктов крестьянской кухни. В некоторых регионах этот день называли Полурепицей, поскольку в это время было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репы оставляли для выращивания семян, а остальные использовали для приготовления пищи. На Руси существовало множество блюд из репы: её фаршировали, варили, готовили на пару, делали пюре и запеканки. О том, насколько популярна была репа, свидетельствует известная поговорка: «Проще пареной репы».

Люди замечали, что в период, когда отмечается день Матрёны, реки начинают подниматься и разливаться. В это время произносили такие пословицы: «Щука лёд хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог, ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принёс». По поведению чибисов также делали прогнозы о погоде: если птица кричит вечером, значит, будет ясная погода, а если она летит низко, то сухие дни продлятся долго.