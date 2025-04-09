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Общество

Врач перечислила продукты, богатые витамином D

Сморчки, печень трески и яичный желток являются одними из самых богатых источников витамина D, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Она отметила, что мало кто знает о содержании витамина D в первых весенних грибах – сморчках. По её словам, этот продукт является одним из лидеров по содержанию витамина D, содержащим 5,1 микрограмма на 100 граммов, что составляет 51% суточной потребности. Врач добавила, что его обгоняют только печень трески, некоторые виды рыб, яичный желток и грибы-лисички.

Однако сморчки в России классифицируются как условно-съедобные грибы, и их следует есть только после продолжительной термической обработки, уточнила Людмила Сухорукова.

Врач подчеркнула, что витамин D весьма устойчив и при нагревании его уровень почти не снижается. Она пояснила, что витамин D является жирорастворимым, и для его усвоения необходимы жиры, поэтому сморчки хорошо сочетаются со сметаной. Кроме того, для того чтобы положительный эффект витамина D на кости был заметен, она рекомендовала добавлять в блюдо яйца, так как в них содержится много кальция и фосфора.

Витамин D способствует поддержанию здоровья костей и укрепляет иммунную систему. При его недостатке в организме могут развиваться хронические воспалительные процессы, что может привести к закупорке артерий, снижению чувствительности к инсулину и даже набору веса, заметила Людмила Сухорукова.

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