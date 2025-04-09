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Общество

Актёр Михаил Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов покинул исправительную колонию №4 в Белгородской области благодаря условно-досрочному освобождению (УДО) и отправился по месту своей регистрации, сообщил журналистам адвокат актера Юрий Падалко, пишет РИА Новости.

Согласно судебному решению, Михаил Ефремов обязан ежемесячно являться на учет в контролирующий орган и не менять своего постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от выполнения установленных обязательств его условно-досрочное освобождение может быть аннулировано.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы Михаил Ефремов на автомобиле пересёк двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого впоследствии скончался в больнице. Медицинское освидетельствование актёра показало наличие в его крови алкоголя и наркотиков. Суд приговорил его к восьми годам колонии, затем срок уменьшили до семи с половиной лет. 24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Михаилу Ефремову УДО.

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