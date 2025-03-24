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Общество

Актёру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение

Актёру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение, пишет ТАСС.

Заседание по делу Ефремова проходило в Алексеевском суде Белгородской области. Адвокат настаивал на том, что его подзащитному необходимо срочное лечение в специализированных клиниках, которых нет в системе ФСИН. На заседании суда прокурор рассказал, что цель уголовного наказания была достигнута, а сам актёр сообщил, что решил исключить алкоголь из своей жизни и никогда больше не сядет за руль.

Ранее сообщалось, что российские режиссёры проводят пробы с осуждённым актёром прямо в колонии.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы Ефремов пересёк двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого Сергей Захаров впоследствии умер в больнице. Медицинское освидетельствование актера показало наличие в его крови алкоголя и наркотических веществ. Суд приговорил его к 8 годам колонии, затем срок уменьшили до 7,5 года.

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