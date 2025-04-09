Почти 12 тысяч пассажиров воспользовались псковским аэропортом в марте

09:43, 09 апреля 2025, ПАИ

11 871 пассажир воспользовался псковским аэропортом в марте, сообщает телеграм-канал «Аэропорт Псков». По сравнению с мартом прошлого года пассажиропоток сократился на 9,57 %.

С начала года через аэропорт в Пскове прошло 31 288 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Псков имени княгини Ольги вот уже несколько дней проходит лётная проверка системы посадки СП-90. Успешное прохождение проверки позволит аэропорту стать аэродромом первой категории посадки международной организации гражданской авиации, то есть пилоты смогут сажать самолёты по приборам практически в любую погоду.