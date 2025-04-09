Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте конкурса творческих работ «Памяти героев верны!»

10:20, 09 апреля 2025, ПАИ

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», сообщили ПАИ организаторы.

«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников – наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев страны, а память о них жила в веках», – отметил Герой России, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Участвовать в конкурсе могут все желающие россияне в возрасте от 7 лет. Работы принимаются по 7 июля в девяти номинациях: «Эссе на тему «Я в сердце бережно храню»; «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции»; «Эссе на тему «Династия военных. Специальная военная операция рождает новое поколение героев»; «Авторское стихотворение»; «Авторская песня»; «Авторская фотография»; «Рисунок»; «Короткое видео (клип), посвященное участникам и/или событиям специальной военной операции» – спецноминация от «Движения первых»; «Волонтеры: помощь фронту» – рассказ об истории волонтера (или волонтеров) и его вкладе в приближающуюся Победу» – спецноминация от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Итоги конкурса подведут в ноябре, а в декабре пройдет торжественная церемония награждения победителей в четырех возрастных группах: 7–13, 14–17, 18–35 лет, а также 36 лет и старше. В предыдущие два года в конкурсе приняли участие более 7000 человек.

Ознакомиться с требованиями конкурса, скачать положение и формы документов можно на официальном сайте памятигероевверны.рф. Там же можно ознакомиться со сборником творческих работ за 2023 год. Сборник за 2024 год будет размещен на сайте в середине лета.

Партнерами конкурса выступают Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», а также Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».