Великолучане выиграли турнир по хоккею в Белоруссии

10:28, 09 апреля 2025, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2013 года рождения, стали победителями открытого турнира «Хоккейные горки». Соревнования прошли в Могилёвской области (Белоруссия), сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».

Всего в турнире участвовали шесть команд из Могилёва, Бобруйска, Минска, Великих Лук, Смоленска и Трубчевска. Великолучане во всех играх одержали победу, в том числе выиграли и у серебряного призёра соревнований трубчевского «Вымпела» – 3:2. Бронза на счету минского «Локомотива» – его «Экспресс» обыграл со счётом 4:0.

В индивидуальных номинациях отметили хоккеистов из Великих Лук. Артём Авдеев был признан лучшим вратарём, а Тимофей Горнов – лучшим защитником. Тренирует коллектив Илья Францев.



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



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