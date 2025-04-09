Реклама на окнах псковских автобусах нарушает правила безопасности, признал суд
Реклама на окнах псковских автобусах нарушает правила безопасности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе арбитражного суда Псковской области.
На используемом для перевозки пассажиров автобусе была размещена реклама ресторана быстрого питания. Пленкой с рекламой были оклеены поверхности бортов автобуса, а также окна - аварийные выходы.
Решением комиссии Псковского УФАС России эта реклама признана ненадлежащей и распространенной с нарушением закона о рекламе. Эти обстоятельства послужили основанием для составления антимонопольным органом в отношении ГППО «Псковпассажиравтотранс» протокола об административном правонарушении.
Предприятие привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.
С указанным решением предприятие не согласилось и обжаловало его в арбитражном суде, однако суд отказал ГППО «Псковпассажиравтотранс» в отмене постановления УФАС по Псковской области.
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