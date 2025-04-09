Мокрый снег и дождь будут идти в Псковской области ещё минимум сутки

12:12, 09 апреля 2025, ПАИ

10 апреля в Псковской области ожидается облачная погода, днём возможны прояснения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой снег. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.