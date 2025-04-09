Псковский футбольный арбитр дебютировал во Второй лиге

12:52, 09 апреля 2025, ПАИ

Псковский судья Айнур Апкин дебютировал во Второй лиге по футболу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Апкин был ассистентом судьи на матче Второй лиги дивизиона «Б», где «Тверь» принимала дубль петербургского «Зенита».

«Айнур Апкин проходил обучение на «Курсах футбольного арбитра» Псковской областной общественной организации «Федерация футбола», – отметили в организации.

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