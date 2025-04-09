Опубликована афиша Псковского драмтеатра на июнь и июль

14:56, 09 апреля 2025, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил последнюю афишу сезона. Пушкинский театр закроет 119-й сезон премьерой спектакля «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса 12 и 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

В июне театр четыре раза покажет новый спектакль «Каинова печать» (4, 17, 28 и 29 июня), премьера которого состоится 22 апреля. Пьесу Леонида Андреева ставит в Пскове режиссёр из Татарстана Тимур Кулов (сейчас он живёт и работает в Петербурге) – один из наиболее ярких представителей нового поколения театральной режиссуры России, отметили в пресс-службе.

Музыкальный спектакль «Перекресток» покажут 1, 17, 28 и 29 июня. В афишу также вошли другие музыкальные программы театра – «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка», «Фламенко», «Гимн любви», «Случайный вальс» (спектакль будет дважды показан в День памяти и скорби 22 июня).

На большой сцене в июне состоятся показы спектаклей «Соседи» (3 июня), «Ревизор» (8 июня), «Лягушки» (12 июня), «Морфий» (15 июня). 21 июня назначен прощальный показ спектакля «Смерть Тарелкина», после он будет снят с репертуара.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, зрителей приглашают на «Пиковую даму». Из русской и мировой классики на малой сцене также – «Ионыч» А. Чехова, «Бовари» Г. Флобера, «Метель» А. Пушкина, «Амфитрион» Ж.-Б. Мольера; из современной драматургии – «Гробница малыша Тутанхамона» О. Дюфо, «Серёжа очень тупой» Д. Данилова. Ещё один спектакль по пьесе Дмитрия Данилова идёт как камерный спектакль в пространстве большой сцены – «Свидетельские показания».

Моноспектакль «Говорит Москва» с участием Линды Ахметзяновой вернётся в репертуар после перерыва. В июне показы пройдут 10, 11, 25 и 27-го числа (он будет показан и в мае, но билетов на первые показы не осталось).

Спектакль артиста Александринского театра Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера» состоится 12 и 13 июня.

Последней премьерой 119-го театрального сезона станет спектакль Андрея Гончарова «Битва жизни» (12 и 13 июля). Спектакль станет первым обращением Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина к творчеству Диккенса за всю его историю.

Все подробности на официальном сайте театра drampush.ru.

Напомним, многие спектакли репертуара доступны для покупки по «Пушкинской карте».