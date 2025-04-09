Более 40 тысяч ночёвок совершили отдыхающие в санаториях Псковской области с начала года
42 тысячи ночёвок совершили отдыхающие в санаториях Псковской области в январе-феврале 2025 года, сообщает санатории-России.рф.
С начала года санатории Псковской области заработали 140 миллионов рублей, что на 31 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидерами по количеству ночевок среди зимних курортов Северо-Запада России стали санатории Калининградской области и Санкт-Петербурга, отметила член правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева.
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