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Общество

Более 40 тысяч ночёвок совершили отдыхающие в санаториях Псковской области с начала года

42 тысячи ночёвок совершили отдыхающие в санаториях Псковской области в январе-феврале 2025 года, сообщает санатории-России.рф.

С начала года санатории Псковской области заработали 140 миллионов рублей, что на 31 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по количеству ночевок среди зимних курортов Северо-Запада России стали санатории Калининградской области и Санкт-Петербурга, отметила член правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева.

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