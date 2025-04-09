93-летняя жительница Себежского района помогает бойцам СВО

16:48, 09 апреля 2025, ПАИ

Жительница деревни Бояриново Себежского района Нина Петрова, которой в этом году исполнится 94 года, помогает бойцам СВО. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Во время Великой Отечественной войны Нина Петрова была тружеником тыла и помогала солдатам.

«И вот сейчас, кто бы мог подумать, что в мирное время с началом СВО наша бабушка Нина – так наши волонтёры любя называют Нину Алексеевну – снова труженик тыла, режет ленточки для маскировочных сетей, чтобы они помогали нашим мужчинам на фронте. А ведь ей в этом году исполнится 94 года. Мы гордимся нашей бабушкой Ниной, берём с неё пример», – сообщила руководитель клуба-библиотеки деревни Бояриново Елена Титова.