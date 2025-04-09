89% участников Детского медиафорума используют ИИ для написания текстов – опрос

16:05, 09 апреля 2025, ПАИ

На Первом детском медиафоруме Псковской области в среду, 9 апреля, журналист и медиатехнолог Роман Серебряный провел опрос, как участники форума используют ИИ, сообщает корреспондент ПАИ.

В опросе приняли участие 105 человек – активисты школьных медиацентров региона.

Согласно полученным данным, 89 % при помощи ИИ писали тексты или переписывали их, 47 % – создавали посты для соцсетей, 46 % – генерировали фото, 25 % – оживляли фотографии, 17 % – создавали ролики.

«Результаты опроса показали, что ИИ стал незаменимым помощником в творчестве и учебе. А еще пробовали писать музыку, расшифровывать аудио и даже создавать виртуальных клонов!» – отметил Роман Серебряный в своем телеграм-канале.

Напомним, что Детский медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области прошли мастер-классы и практические занятия.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».