Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. Видео
Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал 21-летний водитель «Мицубиси».
Столкновение запечатлели камеры видеонаблюдения.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Информация о возможных причинах ДТП выясняется.
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