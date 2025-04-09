Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. Видео

16:23, 09 апреля 2025, ПАИ

Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 21-летний водитель «Мицубиси».

Столкновение запечатлели камеры видеонаблюдения.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Информация о возможных причинах ДТП выясняется.