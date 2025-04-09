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Происшествия

Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. Видео

Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал 21-летний водитель «Мицубиси».

Столкновение запечатлели камеры видеонаблюдения.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Информация о возможных причинах ДТП выясняется.

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