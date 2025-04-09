Федерацию ММА Псковской области признали лучшей на Северо-Западе России

17:12, 09 апреля 2025, ПАИ

Федерацию смешанных единоборств (ММА) Псковской области признали лучшей в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по итогам 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Премию псковской областной организации вручили на церемонии награждения «Лучшие в ММА», которую организовывает Союз ММА России.

Также Федерация ММА Псковской области вошла в десятку лучших по эффективности работы, а руководителя организации Аркадия Мурылёва наградили за вклад в развитие смешанных единоборств, а также за выдающиеся достижения и преданность делу.

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