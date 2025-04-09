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Спорт

Федерацию ММА Псковской области признали лучшей на Северо-Западе России

Федерацию смешанных единоборств (ММА) Псковской области признали лучшей в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по итогам 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Федерация ММА Псковской области

Премию псковской областной организации вручили на церемонии награждения «Лучшие в ММА», которую организовывает Союз ММА России.

Также Федерация ММА Псковской области вошла в десятку лучших по эффективности работы, а руководителя организации Аркадия Мурылёва наградили за вклад в развитие смешанных единоборств, а также за выдающиеся достижения и преданность делу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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