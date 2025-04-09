Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шайтан привёл в восторг псковских детей

Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк»
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основной задачей мероприятия стало формирование у детей навыков безопасного поведения на проезжей части, правильного поведения на дороге в различных неожиданных ситуациях, а также закрепление основных правил дорожного движения.

О профессии полицейского, его обязанностях и специальных средствах, которые используются в повседневной работе, детям рассказал замначальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов.

Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали детям служебный транспорт, включая патрульный автомобиль с проблесковыми маячками и спецсигналами.

«Особое внимание было уделено кинологической службе полиции. Полицейский представил служебную собаку по кличке Шайтан и рассказал о задачах кинологов. Ребята были в восторге от демонстрации команд, которые выполняла собака. В завершение мероприятия дети получили возможность поиграть с Шайтаном, что стало настоящим праздником для всех присутствующих», – отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 апреля 2025

О захоронении домашних животных, бешенстве и отловах поговорили на «Серебряном дожде»
09 апреля 2025

С РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере организации профпереподготовки участников СВО
09 апреля 2025

Территорию между домами на улицах Красноармейской и Максима Горького благоустроят в Пскове

09 апреля 2025

Пусть всегда будет солнце: концертную программу к 9 Мая готовит детский духовой оркестр имени Александра Роора
09 апреля 2025

Борис Елкин и Анна Дмитриева обсудили волнующие жителей округа № 5 вопросы
09 апреля 2025

Участники регэтапа конкурса «Мастер года» проводят открытые уроки
09 апреля 2025

Первый в Псковской области молодёжный клуб при кадровом центре «Работа России» открылся в Великих Луках
09 апреля 2025

Жители Псковской области оставляют отзывы об объектах нацпроектов через QR-коды
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...