Шайтан привёл в восторг псковских детей

17:35, 09 апреля 2025, ПАИ

Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



















Основной задачей мероприятия стало формирование у детей навыков безопасного поведения на проезжей части, правильного поведения на дороге в различных неожиданных ситуациях, а также закрепление основных правил дорожного движения.

О профессии полицейского, его обязанностях и специальных средствах, которые используются в повседневной работе, детям рассказал замначальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов.

Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали детям служебный транспорт, включая патрульный автомобиль с проблесковыми маячками и спецсигналами.

«Особое внимание было уделено кинологической службе полиции. Полицейский представил служебную собаку по кличке Шайтан и рассказал о задачах кинологов. Ребята были в восторге от демонстрации команд, которые выполняла собака. В завершение мероприятия дети получили возможность поиграть с Шайтаном, что стало настоящим праздником для всех присутствующих», – отметили в пресс-службе.