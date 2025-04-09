Шайтан привёл в восторг псковских детей
Псковские полицейские провели занятие для воспитанников детского сада № 58 «Юниор-Парк», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Основной задачей мероприятия стало формирование у детей навыков безопасного поведения на проезжей части, правильного поведения на дороге в различных неожиданных ситуациях, а также закрепление основных правил дорожного движения.
О профессии полицейского, его обязанностях и специальных средствах, которые используются в повседневной работе, детям рассказал замначальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов.
Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали детям служебный транспорт, включая патрульный автомобиль с проблесковыми маячками и спецсигналами.
«Особое внимание было уделено кинологической службе полиции. Полицейский представил служебную собаку по кличке Шайтан и рассказал о задачах кинологов. Ребята были в восторге от демонстрации команд, которые выполняла собака. В завершение мероприятия дети получили возможность поиграть с Шайтаном, что стало настоящим праздником для всех присутствующих», – отметили в пресс-службе.
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