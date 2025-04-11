Руководитель псковского Альфа-Банка ответила на вопросы участников Детского медиафорума
Региональный управляющий АО «АЛЬФА-БАНК» в Псковской области Ирина Баранова ответила на вопросы участников I Детского медиафорума региона 9 апреля, передает корреспондент ПАИ.
Участники форума активно включились в диалог в формате «вопрос-ответ» и задали волнующие их вопросы.
Среди тем, которые затронули школьники - интеграция искусственного интеллекта в работу Альфа-Банка, профилактические мероприятия по предупреждению мошенничества среди клиентов пенсионного возраста, обеспечение безопасности системы банка и работа по противодействию кибератакам, разработка новых проектов банка, а также другие темы.
Отвечая на вопрос об обеспечении безопасности системы банка от кибератак, Ирина Баранова пояснила, что команда IT-специалистов постоянно мониторирует работу информационно-банковских систем. «Кибермошенничество - это огромная глобальная проблема для абсолютно всех финансовых учреждений, кредитных организаций. Мы отражаем десятки тысяч кибератак в течение года», - сказала она.
Руководитель Альфа-Банка отметила, что рада такому большому интересу ребят к работе банка, а авторы лучших вопросов получили памятные подарки.
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