Руководитель псковского Альфа-Банка ответила на вопросы участников Детского медиафорума

17:24, 10 апреля 2025, ПАИ

Региональный управляющий АО «АЛЬФА-БАНК» в Псковской области Ирина Баранова ответила на вопросы участников I Детского медиафорума региона 9 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Участники форума активно включились в диалог в формате «вопрос-ответ» и задали волнующие их вопросы.

Среди тем, которые затронули школьники - интеграция искусственного интеллекта в работу Альфа-Банка, профилактические мероприятия по предупреждению мошенничества среди клиентов пенсионного возраста, обеспечение безопасности системы банка и работа по противодействию кибератакам, разработка новых проектов банка, а также другие темы.

Отвечая на вопрос об обеспечении безопасности системы банка от кибератак, Ирина Баранова пояснила, что команда IT-специалистов постоянно мониторирует работу информационно-банковских систем. «Кибермошенничество - это огромная глобальная проблема для абсолютно всех финансовых учреждений, кредитных организаций. Мы отражаем десятки тысяч кибератак в течение года», - сказала она.

Руководитель Альфа-Банка отметила, что рада такому большому интересу ребят к работе банка, а авторы лучших вопросов получили памятные подарки.

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