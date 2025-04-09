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Спорт

Новоржевские спортсмены примут участие в очередном турнире по К-1 в Петербурге

Новоржевские спортсмены Илья Ильин и Андрей Саласин примут участие в очередном турнире по К-1, организованном промоушеном «Ультиматум удара». Бои пройдут во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 14 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Денис Коваль.

Афишу предоставил Денис Коваль

Илья Ильин проведёт поединок против Тимофея Бусуёка, представляющего Санкт-Петербург. Андрею Саласину будет противостоять Егор Андриенко из Петрозаводска.

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