Новоржевские спортсмены примут участие в очередном турнире по К-1 в Петербурге

18:02, 09 апреля 2025, ПАИ

Новоржевские спортсмены Илья Ильин и Андрей Саласин примут участие в очередном турнире по К-1, организованном промоушеном «Ультиматум удара». Бои пройдут во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 14 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Денис Коваль.

Илья Ильин проведёт поединок против Тимофея Бусуёка, представляющего Санкт-Петербург. Андрею Саласину будет противостоять Егор Андриенко из Петрозаводска.

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