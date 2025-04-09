Жители Псковской области оставляют отзывы об объектах нацпроектов через QR-коды

18:17, 09 апреля 2025, ПАИ

Жители Псковской области посредством специальных QR-кодов оценивают и комментируют объекты, построенные или отремонтированные в рамках президентских национальных проектов. Обращения обрабатывает проектный офис Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Особое внимание псковичи обратили на объекты образования и культуры. Так, например, они положительно оценили открывшуюся в 2023 году по нацпроекту «Образование» псковскую гимназию № 29, отметив современное оснащение профильных кабинетов.

Также положительно оценили первый в регионе Центр культурного развития в Острове. Его открыли в начале 2025 года в рамках нацпроекта «Культура», продолжением которого стал национальный проект «Семья». Жители Псковской области отметили удобный подъезд к учреждению и его кабинеты.

Напомним, сканируя QR-код, пользователь попадает на страницу анкеты желаемого объекта на сайте национальныепроекты.рф, где может анонимно оставить отзыв.