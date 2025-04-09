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Общество

С РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере организации профпереподготовки участников СВО

Соглашение о сотрудничестве в сфере организации профессиональной переподготовки участников СВО подписано с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

«Герои земли Псковской». Фото: организаторы

В рамках соглашения предусмотрено проведение личностно-профессиональной диагностики и оценки управленческого потенциала ветеранов СВО, совместная разработка и реализация программы профпереподготовки по направлениям, наиболее актуальным для Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что цель образовательных программ – наиболее полно раскрыть управленческий потенциал защитников Отечества, чтобы они смогли найти себя в гражданской жизни и внести свой вклад в развитие Псковской области.

«Благодарю академию за готовность быть нашим партнёром. Поддержка участников СВО – важная задача для Псковской области и страны в целом», – добавил глава региона.

Ранее о региональной кадровой программе «Герои земли Псковской» рассказали в рамках программы «Оглавление»на радиостанции «Серебряный дождь». Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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