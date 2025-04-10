День братьев и сестёр отмечают сегодня в мире

07:42, 10 апреля 2025, ПАИ

День братьев и сестёр празднуют во многих странах мира сегодня, 10 апреля, пишет calend.ru.

Праздник впервые отметили в 1998 году в США, его идейным вдохновителем считается Клаудия Эварт. В раннем возрасте она потеряла брата и сестру и переживала по этому поводу. В память о них Клаудия Эварт организовала проведение праздника, а в качестве даты выбрала день рождения своей сестры – 10 апреля. Тем самым она призывала ценить близких и заботиться о них.

Сегодня этот праздник отмечают во многих государствах. В этот день люди по всему миру дарят подарки братьям и сёстрам, встречаются в кафе или в семейном кругу дома.