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Общество

День братьев и сестёр отмечают сегодня в мире

День братьев и сестёр празднуют во многих странах мира сегодня, 10 апреля, пишет calend.ru.

Праздник впервые отметили в 1998 году в США, его идейным вдохновителем считается Клаудия Эварт. В раннем возрасте она потеряла брата и сестру и переживала по этому поводу. В память о них Клаудия Эварт организовала проведение праздника, а в качестве даты выбрала день рождения своей сестры – 10 апреля. Тем самым она призывала ценить близких и заботиться о них.

Сегодня этот праздник отмечают во многих государствах. В этот день люди по всему миру дарят подарки братьям и сёстрам, встречаются в кафе или в семейном кругу дома.

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