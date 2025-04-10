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Общество

День движения сопротивления отмечают в мире

Международный день движения сопротивления отмечают ежегодно 10 апреля. Он посвящён всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха, пишет сalend.ru.

Это движение было организовано при участии жителей оккупированных территорий. Наибольший размах оно приобрело на территории Советского Союза, во Франции, в Польше, Италии, Югославии, Болгарии.

В каждой стране движение сопротивления было глубоко национальным, но в то же время это было интернациональное движение, так как оно имело общую для всех борющихся народов цель – освобождение оккупированных территорий и разгром фашистских сил.

Действия участников движения способствовали победе антигитлеровской коалиции и приблизили окончание войны.

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