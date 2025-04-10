Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

36 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели росгвардейцы в Псковской области для выявления людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, и пресечения фактов незаконной охоты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства вместе с представителями регионального комитета по природным ресурсам и экологии проверили 36 владельцев оружия, находившихся в охотничьих угодьях. По результатам проверочных мероприятий они составили два административных протокола.

В рамках мероприятия сотрудники Росгвардии также напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведённых для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отмечает день рождения
10 апреля 2025

ПсковГУ выиграл ещё один грант
10 апреля 2025

Под особым углом падения лучей закатного солнца: предложения об установке памятника бойцам СВО обсудили в Пскове
09 апреля 2025

Облик памятника псковским бойцам СВО описал скульптор
09 апреля 2025

Место расположения второго памятника бойцам СВО в Псковской области обсудили в правительстве региона
09 апреля 2025

Муниципальный конкурс чтецов «Потомки помнят славную Победу» прошёл в Опочке
09 апреля 2025

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте ректора ПсковГУ на два месяца
09 апреля 2025

Реализацию проектов в сфере кинематографии на Псковской земле обсудили Михаил Ведерников и Карен Шахназаров

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...