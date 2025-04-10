36 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области

07:49, 10 апреля 2025, ПАИ

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели росгвардейцы в Псковской области для выявления людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, и пресечения фактов незаконной охоты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства вместе с представителями регионального комитета по природным ресурсам и экологии проверили 36 владельцев оружия, находившихся в охотничьих угодьях. По результатам проверочных мероприятий они составили два административных протокола.

В рамках мероприятия сотрудники Росгвардии также напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведённых для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.