36 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области
Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели росгвардейцы в Псковской области для выявления людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, и пресечения фактов незаконной охоты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сотрудники ведомства вместе с представителями регионального комитета по природным ресурсам и экологии проверили 36 владельцев оружия, находившихся в охотничьих угодьях. По результатам проверочных мероприятий они составили два административных протокола.
В рамках мероприятия сотрудники Росгвардии также напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведённых для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.
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