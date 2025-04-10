У жителей Псковской области на 60% выросло желание сменить работу этой весной – исследование

08:38, 10 апреля 2025, ПАИ

Соискатели в Псковской области продолжают активно искать работу: за последний месяц они обновили более 14 тысяч резюме. Это на 60 % больше, чем весной 2024 года, а также на 12 % больше, чем месяцем ранее. То есть желание сменить работу растёт уже который месяц подряд, а также превышает прошлогоднюю соискательскую активность. Эксперты hh.ru выяснили, почему жители Псковской области решили сменить работодателя в 2025 году. Результатами исследования специалисты компании поделились с Псковским агентством информации.

Аналитика hh.ru показывает, что «костяк» рынка труда региона на данный момент составляют рабочие профессии. Соискатели из этой сферы обновили за последние 30 дней более трёх тысяч резюме. Следом по числу желающих найти работу идут представители сектора продаж и обслуживания клиентов (более 2,6 тысячи соискателей). На третьем месте по числу кандидатов – сфера обслуживающего и домашнего персонала (2,4 тысячи соискателей).

А вот увеличили свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего соискатели, связанные со сферой автомобильного бизнеса: их число выросло на рынке труда Псковской области сразу на 141 %. Местные кадры из сектора транспорта и логистики стали на 114 % чаще искать работу. Также на 112 % стали больше выходить на региональный рынок труда и рабочие разного профиля. За месяц на рынке труда не оказалось ни одной сферы, где соискательская активность сократилась, уточнили эксперты.

«Активность местных жителей на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8 %, во втором полугодии 2024-го уже 3,4 %. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7 %. Мониторинг Банка России показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025 года. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.

Также не стоит забывать и о смене поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться, считает она.

Немаловажно и желание баланса работы и жизни. «Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удалёнке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удалёнку, четырёхдневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», – заключила Мария Бузунова.