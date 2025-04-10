Уголовное дело возбудили в отношении замначальника Управления Госавтоинспекции Псковской области

09:00, 10 апреля 2025, ПАИ

По материалам Управления ФСБ России по Псковской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности региональных УМВД России и СУ СК России в отношении заместителя начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что в ноябре 2024 года к фигуранту обратилось неустановленное лицо, которое сообщило, что в Опочецком районе инспекторы группы ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» остановили водителя, перемещающего без разрешительных документов крупногабаритный груз. Подозреваемый, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности дал подчинённым сотрудникам заведомо незаконное распоряжение прекратить проверку законности перевозки водителем груза и отпустить транспортное средство без проведения административного разбирательства и составления соответствующих процессуальных документов.

Таким образом, фигурант помог неустановленному лицу избежать ответственности за фактически совершённое административное правонарушение, что привело к уклонению последнего от предусмотренной законодательством России ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе.