Выставка ботанической графики откроется в Изборске 11 апреля

09:28, 10 апреля 2025, ПАИ

11 апреля в 15:00 в доме купца Белянина (Печорская, 39) в музее-заповеднике «Изборск» откроется выставка Наталии Замятиной «Портрет цветка. И не только…» в стиле ботанической графики. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Ботаническая графика – вид изобразительного искусства, соединяющий романтическое видение природы с научной точностью. «Герои» работ Наталии Замятиной – цветы, фрукты, дикоросы, грибы.

Художница делает иллюстрации не только к собственным книгам, но и иллюстрирует издания других авторов, в том числе Красную книгу России, в которую внесены некоторые редкие растения Изборско-Мальской долины.

А еще Наталия Замятина пишет книги, в частности, о дикорастущих съедобных растениях и даже дает рецепты их приготовления.