Восемь новых российских аппаратов УЗИ поступило в больницы Псковской области с начала года

10:04, 10 апреля 2025, ПАИ

Восемь новых российских аппаратов УЗИ поступило в больницы Псковской области с начала года, сообщила в своём телеграм-канале председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Новое оборудование куплено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

УЗИ-аппараты поступили в Стругокрасненскую межрайонную больницу, Гдовскую районную больницу, Псковскую межрайонную больницу, Печорскую районную больницу, Псковскую городскую поликлинику, Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы.

«Отечественные УЗИ-аппараты обладают современными технологиями визуализации и обработки изображения, что делает их эффективными для проведения различных исследований и диагностики заболеваний. Это также соответствует стремлению повысить качество медицинских услуг и обеспечить своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях», – подчеркнула Марина Гаращенко.