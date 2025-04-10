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Спорт

Блочный лук добавили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе

Стрельбу из блочного лука добавили в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает Международная федерация по этому виду спорта.

На фото: экс-чемпионка Европы по стрельбе из блочного лука Александра Савенкова. Фото: РФСЛ

Блочный лук в 2028 году будет представлен на Олимпиаде впервые. До этого медали разыгрывались в классическом луке. Однако стоит отметить, что в стрельбе из блочного лука будет разыгран только один комплект медалей среди смешанных команд. Пять остальных состязаний будут относиться к классическому луку.

В Великих Луках занимаются члены сборной России по стрельбе из блочного лука Александра Савенкова и Ника Снеткова. Также среди великолукских блочников участник недавно прошедшего чемпионата Европы в помещении Илья Силаев, а также участник Кубка Азии Владимир Фазанов.

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