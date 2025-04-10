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Общество

Россияне стали реже посещать кинотеатры

По итогам первого квартала 2025 года российские кинотеатры зафиксировали минимальную посещаемость за последние три года – 39,3 миллиона зрителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Первый квартал традиционно для кинотеатров является самым посещаемым периодом в году. Наибольшее число зрителей за это время было зафиксировано в 2017 году – почти 65 миллионов.

Несмотря на снижение посещаемости, кассовые сборы показывают рост. За январь – март 2025 года они составили 17,3 миллиарда рублей, что является вторым результатом за всю историю наблюдений. Лидером остаётся первый квартал 2024 года – 18,4 миллиарда рублей сборов при посещаемости 50,4 миллиона зрителей.

Рост сборов связан с увеличением средней стоимости билета, которая в первом квартале 2025 года составила почти 440 рублей, что на 17 % больше, чем годом ранее.

К причинам снижения посещаемости относят несбалансированность репертуара, нестабильность графика релизов, конкуренцию с другими развлечениями и падение трафика торговых центров. Также эксперты отмечают недостаток качественных фильмов, глобальный тренд на просмотр фильмов дома и низкий уровень бюджетов на маркетинг новинок.

Среди самых кассовых фильмов первого квартала 2025 года – «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (3,3 миллиарда рублей), «Финист. Первый богатырь» (2,7 миллиарда рублей) и «Пророк. История Александра Пушкина» (1,6 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что реализацию проектов в сфере кинематографии в Псковской области обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и кинорежиссёр, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров. Подробности читайте здесь.

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