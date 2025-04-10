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Великолукский тренер Виталий Андреев прокомментировал добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу

Добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе прокомментировал главный тренер великолукской сборной по этому виду спорта Виталий Андреев в беседе с корреспондентом ПАИ.

На фото: Виталий Андреев. Фото: РФСЛ

«Это хорошая новость, замечательная. Давно к этому шли. Мы все готовы к участию, готовы к завоеванию медалей. Блочный лук у нас достаточно сильно развит. Уверен, что это радостная новость для всей стрельбы. У нас как-то сложилось, что в основном в стрельбе из блочного лука последнее время мы показываем высокие результаты», – отметил Виталий Андреев.

Напомним, что первые олимпийские медали среди блочников будут разыграны в смешанных командах. «В любом случае с чего-то нужно начать. А там уже будет понятно, что нужно и необходимо. Начало положено – это уже хорошо», – сказал великолукский тренер.

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