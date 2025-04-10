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Общество

Великие Луки занесло снегом, за ночь коммунальщики высыпали на дороги 27 тонн соли и песка

В Великих Луках прошёл снегопад, поэтому коммунальные службы оперативно перестроили работу, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

После снегопада бригады рабочих приступили к очистке тротуаров, скверов и дорог. На основных и сложных участках городских дорог для предотвращения ДТП работает специальная техника, а также ведётся ручная уборка в местах, недоступных технике.

Фото: администрация Великих Лук

Кроме того, производится посыпка дорог и пешеходных зон для предотвращения образования гололеда. За ночь распределено 27 тонн песчано-соляной смеси.

«Все усилия направлены на то, чтобы создать условия для безопасного движения транспорта и комфортного передвижения горожан в самые короткие сроки», – подчеркнули в администрации Великих Лук.

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