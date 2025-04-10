Великие Луки занесло снегом, за ночь коммунальщики высыпали на дороги 27 тонн соли и песка

11:12, 10 апреля 2025, ПАИ

В Великих Луках прошёл снегопад, поэтому коммунальные службы оперативно перестроили работу, сообщили ПАИ в администрации города.

После снегопада бригады рабочих приступили к очистке тротуаров, скверов и дорог. На основных и сложных участках городских дорог для предотвращения ДТП работает специальная техника, а также ведётся ручная уборка в местах, недоступных технике.

Кроме того, производится посыпка дорог и пешеходных зон для предотвращения образования гололеда. За ночь распределено 27 тонн песчано-соляной смеси.

«Все усилия направлены на то, чтобы создать условия для безопасного движения транспорта и комфортного передвижения горожан в самые короткие сроки», – подчеркнули в администрации Великих Лук.