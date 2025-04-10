Псковичи заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу среди юношей

13:02, 10 апреля 2025, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу, который прошёл в Воронеже, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвовали восемь команд из Москвы, Волгограда, Воронежа, Пскова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Омска.

Псковичи заняли первое место по итогам группового этапа, обыграли омичей в 1/4 финала и выиграли у москвичей в полуфинале. В финале хозяин площадки, экс-чемпион России в своём возрасте воронежский «Кристалл» обыграл «Бригантину» в трёх сетах – 25:21, 25:23, 25:16.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком признали Максима Пропастина, лучшим блокирующим – Кирилла Зорина, а лучшим принимающим – Кирилла Виговского. Ещё один псковский волейболист Сергей Пасицкий набрал в команде наибольшее количество очков – на его счету 84 балла в шести матчах.

Коллектив соревновался в Воронеже под руководством Галины Ивановой.

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