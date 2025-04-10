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Псковичи заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу среди юношей

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу, который прошёл в Воронеже, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковичи заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу среди юношей. Фото: организаторы турнира

В соревнованиях участвовали восемь команд из Москвы, Волгограда, Воронежа, Пскова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Омска.

Псковичи заняли первое место по итогам группового этапа, обыграли омичей в 1/4 финала и выиграли у москвичей в полуфинале. В финале хозяин площадки, экс-чемпион России в своём возрасте воронежский «Кристалл» обыграл «Бригантину» в трёх сетах – 25:21, 25:23, 25:16.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком признали Максима Пропастина, лучшим блокирующим – Кирилла Зорина, а лучшим принимающим – Кирилла Виговского. Ещё один псковский волейболист Сергей Пасицкий набрал в команде наибольшее количество очков – на его счету 84 балла в шести матчах.

Коллектив соревновался в Воронеже под руководством Галины Ивановой.

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