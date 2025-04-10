Представители библиотечного сообщества из разных регионов России собрались в Пскове

12:46, 10 апреля 2025, ПАИ

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» прошла в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 10 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Мероприятие организовали сотрудники библиотеки совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино в преддверии ХХ Международного книжного форума «Русский Запад – 2025».

«Эта встреча проходит, предвосхищая очень важное, значимое культурное событие для нашего региона и для всего библиотечного сообщества в целом – это Международный книжный форум «Русский Запад». Очень приятно, что такие встречи давно стали доброй традицией не только для нашего региона. Можно с уверенностью сказать, что традиции чтения, изучения нашей литературы переживают второе рождение. Библиотеки – это настоящие центры нравственного и патриотического воспитания, центры притяжения творческих и талантливых людей. Я уверена, что наш сегодняшний диалог послужит своеобразным импульсом для осмысления, развития и реализации различных новых идей, новых проектов», – отметила временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.

Мероприятие провёл доктор теологии (ThD), заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, член правления Российской библиотечной ассоциации, руководитель ассоциации «Святыни неразделенного христианства» Мигель Паласио.

«Надеюсь, эта идея будет жить много лет на Псковской земле», – отметил Мигель Паласио.

Встреча-дискуссия стала традиционной для двух библиотек. Основные темы обсуждения в этом году – подход к позиционированию библиотек в мировом, общероссийском и локальном пространствах, а также 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и её наследие.

Участие в дискуссиях в режиме ВКС со своими докладами приняли Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени М. Горького, Национальная библиотека Республики Коми, Архангельская областная научная ордена «Знак почёта» библиотека имени Н. А. Добролюбова, Ставропольская краевая универсальная научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова.

Также доклады представили сотрудники печорской, дедовичской, опочецкой, палкинской, островской, дновской, псковских библиотек.