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Общество

Пасху отметят в Псковском музее 20 апреля

Пасху отметят во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) 20 апреля, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике. В программе экскурсия, мастер-класс и большие народные гулянья под открытым небом.

Фото: Псковский музей

Центральной площадкой мероприятия станет новая выставка «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», приуроченная к 100-летию смерти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

Для гостей пройдет семейная экскурсия по выставке, на которой они узнают о жизненном пути и служении патриарха Тихона, а также о его духовной связи с Псковской землёй. Посетители увидят мемориальные предметы, оригиналы архивных документов и живописные произведения художника Филиппа Москвитина.

Также в этот день семьи с детьми смогут принять участие в мастер-классе по росписи деревянных яиц, а затем в музейном дворе поучаствовать в народных играх и забавах.

Праздник начнётся в 12:00 и продлится до 15:00. Телефон для записи: (8 8112) 29-22-60.

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