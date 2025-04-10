Неплательщик алиментов из Себежа выплатит своему сыну 300 тысяч рублей и отработает 100 часов на благо города
Жителя Себежа, не выплачивавшего алименты своему девятилетнему сыну, приговорили к обязательным работам и обязали вернуть средства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
32-летний мужчина скрывался от приставов: запирал двери и игнорировал уведомления о необходимости уплаты алиментов.
Должника обнаружили в здании суда и доставили к судебному приставу-исполнителю, где составили протокол об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения дела об административном нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.3.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), мужчине назначили 100 часов обязательных работ.
Кроме того, несмотря на назначенное наказание, мужчина обязан погасить задолженность, превышающую 300 тысяч рублей.
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