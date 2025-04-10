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Общество

На форуме старшеклассников школьница записалась на приём к главе Пскова

На II Форуме старшеклассников школьница записалась на приём к главе Пскова Борису Елкину. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Принял участие в II Форуме старшеклассников. В Доме молодёжи организовали интерактивные площадки, где ребята могут поучаствовать в разных активностях. Затем ответил на вопросы от участников – от воспоминаний о школе и университете до советов по выбору профессии. А одна из старшеклассниц воспользовалась возможностью и записалась на личный приём. Уже ищу окно в своём графике, чтобы обязательно его провести», – отметил Борис Елкин.

По словам главы города, ценно слышать мнение молодёжи. «Ведь именно они формируют будущее нашего города. Благодарю ребят за такую живую и интересную беседу», – добавил Борис Елкин.

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