На форуме старшеклассников школьница записалась на приём к главе Пскова

13:56, 10 апреля 2025, ПАИ

На II Форуме старшеклассников школьница записалась на приём к главе Пскова Борису Елкину. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Принял участие в II Форуме старшеклассников. В Доме молодёжи организовали интерактивные площадки, где ребята могут поучаствовать в разных активностях. Затем ответил на вопросы от участников – от воспоминаний о школе и университете до советов по выбору профессии. А одна из старшеклассниц воспользовалась возможностью и записалась на личный приём. Уже ищу окно в своём графике, чтобы обязательно его провести», – отметил Борис Елкин.

По словам главы города, ценно слышать мнение молодёжи. «Ведь именно они формируют будущее нашего города. Благодарю ребят за такую живую и интересную беседу», – добавил Борис Елкин.