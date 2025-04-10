Псковичи стали победителями областного фестиваля ГТО

14:57, 10 апреля 2025, ПАИ

Псковичи стали победителями областного зимнего фестиваля ГТО среди всех категорий населения, который прошёл в Пушкинских Горах 8 и 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях участвовали 11 команд – всего 55 человек. В командном зачёте псковичи одержали победу, завоевав 1 520 очков. На втором месте великолукская сборная с результатом 1 495 баллов. Замкнула тройку лидеров команда Новосокольнического района, у которой 1 485 баллов.

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