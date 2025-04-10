Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи стали победителями областного фестиваля ГТО

Псковичи стали победителями областного зимнего фестиваля ГТО среди всех категорий населения, который прошёл в Пушкинских Горах 8 и 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковичи стали победителями областного фестиваля ГТО. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях участвовали 11 команд – всего 55 человек. В командном зачёте псковичи одержали победу, завоевав 1 520 очков. На втором месте великолукская сборная с результатом 1 495 баллов. Замкнула тройку лидеров команда Новосокольнического района, у которой 1 485 баллов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Участник чемпионата Европы из Великих Лук Илья Силаев высказался о добавлении стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу
10 апреля 2025

Псковичи стали победителями областного фестиваля ГТО
10 апреля 2025

Псковичи заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу среди юношей
10 апреля 2025

Чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова прокомментировала добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу
10 апреля 2025

Великолукский тренер Виталий Андреев прокомментировал добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу
10 апреля 2025

Блочный лук добавили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе
10 апреля 2025

ПсковГУ выиграл ещё один грант
09 апреля 2025

Федерацию ММА Псковской области признали лучшей на Северо-Западе России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...