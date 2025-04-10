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Екатерина Гончарова: Соглашение между правительством Псковской области и РАНХиГС – шаг для обеспечения достойного будущего ветеранов СВО

Соглашение, подписанное между правительством Псковской области и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) – это шаг в направлении обеспечения достойного будущего для ветеранов СВО. Об этом ПАИ заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Екатерина Гончарова. Фото: ПАИ

«Поддержка участников специальной военной операции – безусловный приоритет государственной политики, и этот принцип последовательно реализуется на региональном уровне», – отметила она.

Подписанное соглашение между правительством региона и РАНХиГС демонстрирует приверженность региональных властей всесторонней поддержке ветеранов спецоперации, сказала эксперт.

«Профессиональную переподготовку, организованную правительством Псковской области и РАНХиГС, нужно рассматривать не только как образовательную программу, но и как мощный инструмент социальной адаптации и реинтеграции в мирную жизнь», – подчеркнула Екатерина Гончарова.

Успешная карьера и возможность самореализации в Псковской области станут для участников СВО мощным стимулом для дальнейшего развития и вклада в социально-экономическое развитие региона, заключила она.

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