Сборник стихов шрифтом Брайля представят в Пскове 12 апреля

14:57, 10 апреля 2025, ПАИ

12 апреля в 12:00 в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих представят сборник псковских поэтов, написанный шрифтом Брайля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Во встрече примут участие создатели сборника - члены Совета молодых литераторов: Виктория Васильева, Ольга Балабаева, Ольга Бузницкая, Роман Байков, Ярослава Киланова, Сергей Гаврилов, Анна Испавская.

Книга, изданная в рельефно-точечном формате, адресована ценителям поэзии от 14 лет и старше. В сборник включены стихи о Родине и Пскове, стихи-размышления о любви, времени и жизни.