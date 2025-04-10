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Общество

Сборник стихов шрифтом Брайля представят в Пскове 12 апреля

12 апреля в 12:00 в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих представят сборник псковских поэтов, написанный шрифтом Брайля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Во встрече примут участие создатели сборника - члены Совета молодых литераторов: Виктория Васильева, Ольга Балабаева, Ольга Бузницкая, Роман Байков, Ярослава Киланова, Сергей Гаврилов, Анна Испавская.

Книга, изданная в рельефно-точечном формате, адресована ценителям поэзии от 14 лет и старше. В сборник включены стихи о Родине и Пскове, стихи-размышления о любви, времени и жизни.

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