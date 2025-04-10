Администрация Пскова через суд добивается сноса стеклянной веранды при городском отеле
Администрация Пскова через суд добивается сноса стеклянной веранды при отеле «Барселона». Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.
Веранда «с признаками капитальности» появилась при отеле после реконструкции, во время которой пришлось даже расширить оконный проём на первом этаже. Веранда автоматически увеличили и площадь объекта. Однако разрешение на проведение работ не выдавалось, поэтому администрация города обратилась в суд с иском о признании пристройки самовольной.
Заседание назначено на 24 апреля.
Екатерина Гончарова: Соглашение между правительством Псковской области и РАНХиГС – шаг для обеспечения достойного будущего ветеранов СВО