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Общество

Администрация Пскова через суд добивается сноса стеклянной веранды при городском отеле

Администрация Пскова через суд добивается сноса стеклянной веранды при отеле «Барселона». Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.

Фото предоставлено арбитражным судом Псковской области

Веранда «с признаками капитальности» появилась при отеле после реконструкции, во время которой пришлось даже расширить оконный проём на первом этаже. Веранда автоматически увеличили и площадь объекта. Однако разрешение на проведение работ не выдавалось, поэтому администрация города обратилась в суд с иском о признании пристройки самовольной.

Заседание назначено на 24 апреля.

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