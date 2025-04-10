Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области

Традиционные всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области с 11 по 13 апреля. Об этом сообщается в группе СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области. Фото: ПАИ

В первый день спортсмены посоревнуются в дисциплине «кросс-спринт» в черте Пскова. Во второй день будут разыграны медали в «кросс-лонге» в деревне Раково в Печорском округе. В завершение пройдут старты в дисциплине «кросс-классика» в Гдовском районе.

В соревнованиях примут участие около 900 спортсменов со всей России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Более 350 отрядов участвуют в муниципальном этапе «Зарница 2.0» в Псковской области
10 апреля 2025

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области
10 апреля 2025

В Пскове пройдёт межрегиональный турнир по волейболу, посвящённый Дню космонавтики
10 апреля 2025

Участник чемпионата Европы из Великих Лук Илья Силаев высказался о добавлении стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу
10 апреля 2025

Псковичи стали победителями областного фестиваля ГТО
10 апреля 2025

Псковичи заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу среди юношей
10 апреля 2025

Чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова прокомментировала добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу
10 апреля 2025

Великолукский тренер Виталий Андреев прокомментировал добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...