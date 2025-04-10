Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области

17:33, 10 апреля 2025, ПАИ

Традиционные всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области с 11 по 13 апреля. Об этом сообщается в группе СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

В первый день спортсмены посоревнуются в дисциплине «кросс-спринт» в черте Пскова. Во второй день будут разыграны медали в «кросс-лонге» в деревне Раково в Печорском округе. В завершение пройдут старты в дисциплине «кросс-классика» в Гдовском районе.

В соревнованиях примут участие около 900 спортсменов со всей России.

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