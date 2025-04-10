Общемуниципальный субботник перенесли в Псковском районе
Проведение общемуниципального субботника на горе Соколихе в Псковском районе перенесли в связи с погодными условиями, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Ранее мероприятие планировали провести 11 апреля. Теперь уборка территории у монумента в честь Александра Невского пройдёт 15 апреля, сбор в 15:00.
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10 апреля 2025
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