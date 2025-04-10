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Общество

Общемуниципальный субботник перенесли в Псковском районе

Проведение общемуниципального субботника на горе Соколихе в Псковском районе перенесли в связи с погодными условиями, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Ранее мероприятие планировали провести 11 апреля. Теперь уборка территории у монумента в честь Александра Невского пройдёт 15 апреля, сбор в 15:00.

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