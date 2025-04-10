Александр Голышев: Чувства национальной гордости и патриотизма являются частью культурного кода

16:36, 10 апреля 2025, ПАИ

Чувства национальной гордости и патриотизма являются частью культурного кода россиян, основой их ментальности, заявил ПАИ первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

«В мирное время они притупляются, но в дни испытаний народ объединяется и готов отстаивать честь и интересы страны, как говорится, не щадя живота своего. Непреходящий, глубинный уровень массового сознания служения Отечеству, традиции всенародной борьбы в годы Великой Отечественной войны с особой силой проявились в дни СВО. Воинские подвиги приумножаются трудовыми свершениями, добровольчеством и волонтёрством», – подчеркнул Александр Голышев.

В Псковской области с большим успехом реализуются мероприятия Года защитника Отечества, уточнил спикер. Создан Ресурсный центр поддержки участников специальной военной операции, расширены меры поддержки некоторых категорий граждан РФ и членов их семей, а также стартовала региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» и многое другое, добавил он.

Практически каждый пскович вносит посильную лепту в победу над укронацизмом. «Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство – силою его патриотизма», – писал Николай Чернышевский. Недавние социологические исследования закономерно показали, что главными датами страны являются День Победы и День памяти и скорби 22 июня. При этом эксперты ЭИСИ особо отмечали, что День Победы является важнейшим маркером российской идентичности, отметил Александр Голышев.

Поэтому сохранение исторической памяти, всемерное противостояние попыткам фальсификации истории, итогов и уроков ВОВ, причин СВО и героических действий российских вооруженных сил являются основой закономерного торжества национальной гордости россиян, заключил заслуженный работник культуры России.